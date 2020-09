Iirimaa veeohutusühing tahab keelata täispuhutavad rannamänguasjad

Iirimaa veeohutusühingu tegevjuht John Leech ütles, et niinimetatud «täispuhutavate suvevahenditega» satub järjest enam hätta nii lapsi kui täiskasvanuid.

«Neid võib iseloomustada kui 'tapjaid' või 'ohtlikke mängupaate',» märkis Leech ettepanekus keelata sedalaadi ujuvvahendite kasutamine kõigis Iirimaa randades. Ta usub, et kohalike omavalitsuste ja randu haldavate organisatsioonide koostöös suudetakse keeld kehtestada, mitmed võimuesindajad on Leechi taotlusega juba ka nõustunud.