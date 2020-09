Tanel Kiik: turismisektori palkade üldist hüvitamist pole mõistlik jätkata

Kevadel otsustatud töötasude hüvitamisest sai kasu umbes 140 000 inimest ja maksma läks see veerand miljardit eurot. Töötukassa reservides on praegu suurusjärgus 400 miljonit eurot, kuid Tanel Kiige sõnul väheneksid need paratamatult ka ilma igasuguste lisaprogrammideta, töötuse prognoosi arvestades umbes 50 miljoni euro võrra aastas. Kiik lisas, et turismiettevõtete soov, töötasude hüvitist sektoris kuni järgmise aasta kevadeni taastada, pole riigi vaatest otstarbekas, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Meil ei ole mingit kindlustunnet või teadmist, et millal tegelikult turismimahud taastuvad ja millises ulatuses nad taastuvad. Ehk on hüpoteetiliselt võimalik, et ka näiteks kuue kuu pärast oleme olukorras, kus jätkuvalt suur osa ettevõtteid vajaks palgatoetust. Siis tekib küsimus, kui kaua on mõistlik hoida inimesi palgal olukorras, kus neil tööd tegelikult ei ole,» ütles Kiik.

Minister lisas, et seda võiks arutada väiksemas mahus, näiteks konkreetsete spetsialistide lõikes ja firma suure omaosalusega, et vähendada olukorda, kus inimene on pool aastat palgatoetusel, pärast seda ta koondatakse ning lõpuks jääb töötuskindlustushüvitise peale.

Kiige sõnul hakkab valitsus alles arutama, millist abi turismifirmadele pakkuda. Lisaks kitsamas mahus palgatoetusele toob ta välja EAS-i toetused ja KredExi kaudu antavad käendused ja laenud, samuti töötajate ümberõppe programmid.

Tööandjate keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul võiks palgatoetuse jätkamist turismisektoris tõsiselt kaaluda, et kriitiline hõive ja oskusteave turismisektoris säiliksid. Aas märkis, et keegi ei nõua saja protsendi töökohtade säilitamist. «Igal juhul kohanemine tuleb. Kohanemine tuleb karm. Küsimus on nüüd selles, kas turismisektor lasta täielikult koomasse võis siiski aidata neil see raske poolaasta üle elada,» ütles Aas.