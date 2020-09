Aas ei pea palgakärbet avalikus sektoris mõistlikuks

Majandusministri sõnul ei saa kriisi ajal kokku hoida avaliku sektori palkadelt: «Ma ei näe küll võimalust avaliku sektori palkade kärpimiseks, sellepärast et suure võitluse tulemusena on ju tõstetud õpetajate palkasid, on tõstetud siseturvalisuse töötajate palkasid ja nii edasi,» rääkis ta ja lisas, et palkade kärpimine poleks sestap ka mõistlik.

Aasa sõnul tasub üle vaadata kõikvõimalikud majanduskulud riigisektoris tervikuna: «See on alati koht, kuhu tasub sisse vaadata ja vaadata, kas on võimalik midagi kokku hoida.»

Laenuraha kulutamisel peaks tema sõnul olema prioriteediks investeeringud ehitussektorisse, kus on oht, et erainvestoreid leidub tänavu vähem. «Siinkohal ongi mõistlik kui avalik sektor tuleb omalt poolt appi ja need võimalikud objektid, mis on meil olnud kavas tulevikus – kui on olemas projektid, siis need kiiremini käiku lasta,» selgitas ta.