Pärnus takerdus surfaja röövpüüdja salavõrku, kalad lasti vabaks

Pärnu lahel purjelaua- ja lohesurfiga tegelevaid sportlasi on röövpüüdjate salavõrgud tänavu suvelõpul eriti valusalt tabanud. Koos ilmade ja merevee jahenemisega on rannakalapüük taas saaki hakanud andma ning kalavõrgud ning muud püünised on ilmunud ka Pärnu lahte. Kui ametlikku püügiluba omavate kalurite püünised on meres vastavate lippudega tähistatud ning teised alused saavad neist ohutult mööduda, siis röövpüüdjad ei tähista oma võrke kuidagi. Nii tekivad purjetajate ja paadisõitjate jaoks ohtlikud lõksud.