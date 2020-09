Meediaettevõtted kaebavad ERRi peale Euroopa Komisjonile

«ERR pole kunagi ajalehti trükkinud, sest selles valdkonnas on toiminud meediamaastik väga hästi erasektori toel,» sõnas Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor Merle Viirmaa-Treifeldt. «Samuti on uudisportaalidega, kus on väga tihe konkurents. Uudisportaalid ongi oma sisult ajalehtede järelkäijad.»

Vabal ja ausal konkurentsil põhinev meediatööstus on vajalik, et säiliks meediamaastiku mitmekesisus ja sõltumatus. Rahaliselt tugevatel alustel meediaettevõtted pole poliitikute või äriringkondade poolt manipuleeritavad. Olukorras, kus mitmel pool Euroopas on demokraatlikud väärtused löögi all, on oluline teadvustada, et just erameedia tagab, et inimestele kättesaadav informatsioon ei lähtuks vaid avalik-õiguslikest allikatest ja huvigruppidest.