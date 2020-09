Otse Postimehest ⟩ Madis Aben: Euroopa loobus riigieelarve tasakaalu fetišist juba mullu

«Hoiak on tõesti teine, kui oli eelmise kriisi ajal, aga ma arvan, et see on täiesti asjakohane. Paljudel riikidel on sellel aastal eelarvedefitsiit kümne protsendi juures SKP-st ja riigivõla kasv on rikastes riikides suurusjärgus 20 protsenti SKP-st. Ja tuletame meelde, et juba praegu on riigivõlad seal 60, 80 ja 100 protsenti SKP-st. Näiteks Jaapanil on riigivõlg 230-240 protsenti SKP-st,» nentis analüütik.