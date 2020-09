Efteni uus fond paigutab raha üürimajadesse

«Kavas on teha ehitusturu eesootavas madalseisus nii-öelda hulgioste ehk fond hakkab ostma terveid maju, mitte üksikuid kortereid,» ütles Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas pressiteate vahendusel.

Fondi esimeseks kavandatud investeeringuks, mille osas on siduvad kokkulepped sõlmitud, on Tallinnas Kadaka Metsapargis 2021. aasta sügisel valmiv maja, kus on kokku 112 korterit ja 93 parkimiskohta. Hoone ehitab Mitt & Perlebach ja selle väljaüürimisega alustatakse järgmise aasta sügisel.

«Me ei tea täpselt, millised saavad olema lähemal esimesel kuni kolmel aastal korterite üüritasemed – kuna need on ajas kõikuvad –, kuid investeeringusse sisenemise hind ajas ei muutu,» märkis Arakas. «Näeme eluasemete üüriturul head potentsiaali, kuna see on Skandinaaviaga võrreldes lapsekingades ehk institutsionaliseerimata.»

Eftenil on varasem kogemus elukondliku kinnisvara arendamisest Riias, kus Bišumuiža elurajooni rajati esimeses arendusetapis kaheksa kortermaja 112 korteriga, millest 85 protsenti on nüüdseks klientidele müüdud. Eftenil on kohapealsed meeskonnad kõigis kolmes Balti riigis.

Uues fondis paneb Eften rõhku nii hoonete energiasäästlikkusele kui ka äriprotsesside digitaliseerimisele, et kogu kliendisuhtlus, hoonete haldus, lisateenuste tellimine ja muu oleks võimalikult hõlbus ja innovaatiline. Selleks arendatakse klientidele vastav mobiilirakendus, mis integreeritakse kogu maja haldustarkavaraga.

Eften Residential Fund asutatakse usaldusfondina ning täisosaniku juhatuse liikmeteks on Viljar Arakas ja Tõnu Uustalu. Fondi investeeringute igapäevase juhtimisega hakkab tegelema Eften Capitali meeskonna liige Annika Ole, kellest saab elukondliku kinnisvara valdkonna juht.

Fondi investeerimisperiood on viis aastat alates fondi moodustamisest ning eesmärk on kasutada pangalaenu kuni 50 protsendi ulatuses portfellist.