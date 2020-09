Turismisektor ootab maksumaksjalt tuge

Eelmise aasta augustis liikus Tallinna sadamast läbi ligi 1,3 miljonit reisijat. Tänavu oli see number 550 000. On selge, et asjad turismivaldkonnas on hapud ja Eestis jääb saamata sadu miljoneid eurosid.

Pärnu Tervis spaa grupis on kahe hotelli peale kokku 704 voodikohta, kliente praegu päeva peale suurusjärgus 120. Kui mullu septembris oli neil 15 000 kliendiööd, siis tänavu arvestatakse 4000 ehk umbes veerandiga. Sektori omapära on, et turismihooajal ehk kevadest sügiseni kogutakse rasva ja talv elatakse sellega üle. Sel suvel rasva peale ei tulnud. See tähendab, et ettevõtted on juba pidanud kohanduma. Kui aasta alguses töötas Tervise grupis ligi 400 töötajat, siis praegu on neid 270.

Koondamisplaanidest teatas kolmapäeval ka Eesti reisimajanduse üks mootoritest, Tallink. Töö kaotus võib ees oodata 1500 Eesti töötajat. Seejuures Tallinki ärile pani riik kevadel jõuliselt õla alla - 100 miljonit eurot laenu, lisaks muud meetmed. Näiteks augustis oli neil reisijaid mullu sama ajaga võrreldes üle 55 protsendi vähem. Seejuures keegi ei tea, millal võiks tulla leevendust pakkuv vaktsiin või millal olukord paremaks muutub.

Turismifirmad ütlevad, et küsimus ei ole ainult neis, sest iga hotelli või reisifirmaga on seotud mitmed neile teenuseid osutavad või tooteid tarnivad ettevõtted. See on tõsi. Swedbanki peaanalüütiku Tõnu Mertsina sõnul on turismisektori mõju majandusele ligikaudu kaheksa protsenti.

Et koondamisi vältida ja sektori potentsiaali säilitada, tuleks riigil jätkata töötasude hüvitamist kuni järgmise aasta kevadeni, soovivad turismifirmad.

Signaalid valitsusest sellist suunda ei toeta.