Wolt Eesti juht: pakume teenust, mida pole kellelegi vaja

Tellijale

Ristal alustab sellest, kuidas ta Wolti juhi kohale üldse jõudis. 400 teist kandidaati, kaheksa pikka vestlust, kolm keerulist kodutööd, 120-slaidine tutvustus selle kohta, kuidas ta firma üles ehitaks. «Kui ma olin kogu selle kadalipu läbinud, ütlesin omanikele, et lõpetame selle jama ära, andke mulle leping, ma ju juba töötan teie jaoks,» meenutab Ristal naerdes. Tema motivatsioon oli kõrge, sest tal oli kindel plaan, missugune peaks moodne toidu kojuveo firma olema.

Wolt toimetab 23 riigis. Mida olete Eestis oma näo järgi teinud, mida kuskil mujal pole?

Minu esimene tingimus oli see, et ma ei taha teha tavalist pitsa kojuveo firmat, vaid elustiilifirmat, kust saab tellida toitu, mida ma isegi söön: salatid, raamenit ja nii edasi. Meie edu võti Baltikumis ongi olnud see, et me ei vii lihtsalt toitu kohale, vaid pakume inimestele lisaväärtust, kingime neile aega.

Toidukulleri mõte ongi ju inimestele aega pakkuda. Mis selles erilist on?

Enne Wolti tulekut arvati, et toidukulleri mõte on tuua koju pitsat. Aga meie oleme Eestis alati tahtnud olla rohkemat kui tavaline transpordifirma.

Woltis on iga turg kohaliku tiimi nägu. Me saame Helsingi peakontorist äpi ja tarkvara, aga kõik ülejäänu on meie endi seada. Me pakume inimestele väga head kliendituge, aitame restoranidel end paremini turundada ja pildil olla, tegeleme reaalselt partnerlusega.

Me peame looma lisaväärtust, sest minul ja kõigil meie töötajatel on alati kuklas tunne, et pakume teenust, mida ei ole kellelegi vaja. Kui töötad teadmisega, et sind pole kellelegi vaja, et turg ja vajadus tuleb alles luua, pingutad rohkem.

Mida te selle all mõtlete, et teid pole kellelegi vaja?

Toit on lihtsalt nii kättesaadav. Ehkki koroona ajal see natuke muutus ja inimesed olid sunnitud kodus sööma, siis toidupuudust meil ju pole. Meil on supermarketid ööpäev läbi lahti, igas kioskis ja bensiinijaamas saab kõhu täis, iga kell. Inimesed teevad Eestis endiselt väga palju kodus süüa, erinevalt näiteks Lääne-Euroopast või Aasiast. Igaühel on mõni sõber, kellele helistada ja tema poole einestama minna. Reaalselt, meid ei ole kellelegi vaja. See on meil kogu aeg meeles. Seetõttu peamegi pakkuma rohkemat kui lihtsalt toitu.

Näete restoranide hingeelu väga lähedalt. Öelge, kui rängalt praegune kriis neile mõjunud on?

Restoranidel on siiani väga raske, eriti Tallinnas, kus sõltutakse turistidest. Täna võime ükskõik mis restorani sisse jalutada ja alati on vabu kohti, sest turiste pole.

Kõik piirangud, mille taaskehtestamisest jälle räägitakse, saadavad inimestele sõnumi, et ärge minge restorani.

Kui paljud on pillid kotti pakkinud?