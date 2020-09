Vantaa linnapea: lennujaamaga seotud 10 000 töökohta on ohus

Eelmisel nädalal teatas riiklik lennufirma Finnair kavatsusest koondada ligi tuhat töökohta, mõni aeg hiljem andis lennuteenindusfirma Swissport Finland teada, et plaanib kuni 700 töötaja koondamist, kirjutab Yle.

Viljanen märkis, et mitmed teised lennujaamas töötavad ettevõtted, sealhulgas riiklik lennuliiklusteenindus Finavia, on viimasel ajal saatnud palgata puhkusele või koondanud töötajaid.

Linnapea sõnul on Vantaa linn alustanud endistele Finnairi töötajatele toetuspaketi välja töötamisega, Viljaneni arvates on riigi suurima lennujaama mured riikliku tähtsusega probleem, mida peaks lahendama Soome riigi toega.

Vantaa linnal on plaanis moodustada töörühm, mis tegeleks probleemidega, millega Soome suurim lennujaam silmitsi seisab.

«Seetõttu peaks lennujaam saama riigilt vastavat toetust. Meie põhiline sõnum on, et koroonakriisi taastamispaketiga peaks toetama valdondi, kus probleemid on kõige suuremad ning kohtadesse, mis tagavad Soome kiire taastumise pandeemiajärgsel ajastul,» ütles ta.