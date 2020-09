Meeletu börsiralli põhjustas Jaapani investeerimisfond

«Need on ühed suurimad tehingud, mida ma olen viimase 20 aasta jooksul näinud,» ütles üks USA riskifondi juht.

Jaapani konglomeraadi jaoks, mis on viimastel aastatel läbi 100 miljardi dollarilise Vision Fundi panustanud idufirmadesse tohutuid summasid, on tegemist uue ja agressiivse käiguga. Koroonaviiruse tõttu said idufirmadesse tehtud investeeringud suure löögi, misjärel asutas fond SoftBanki asutaja Masayoshi Sonilt saadud kapitaliga börsidele investeeriva varahaldusüksuse.