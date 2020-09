Maksuametist lahkuvale Valdur Laidile otsitakse mantlipärijat

Maksu- ja tolliameti peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on kaasaegsete maksukogumise lahenduste ja e-teeninduse keskkondade täiustamine, ausa konkurentsi ja kestliku maksubaasi kindlustamine, seda eriti majanduskriisi olukorras, ning vabatahtliku maksutahte ja tollikuulekuse suurendamine.

Kandidaadil peab olema kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane juhtimise kogemus, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. Eelistatakse kandidaati, kellel on suure teenuspõhise organisatsiooni eduka juhtimise kogemus, hea arusaam infosüsteemide ja e-teenuste arendamisest ja toimimisest ning teadmised või kogemused maksude või tolli valdkonnast ja järelevalve teostamisest.

Valdur Laid töötas maksu- ja tolliameti peadirektorina 2017. aasta juunist, juuli alguses teatas ta, et lahkub ametist eelkõige kahel põhjusel: oluline osa temale hingelähedasest tööst oli valmis saamas ning teisalt tundis ta, et oskab paremini panustada ja juhina väärtust luua organisatsioonis, kus on selged ärilised eesmärgid.