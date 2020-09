Merenduse lühiuudised

Ristlusfirma Carnival Itaalia tütarettevõte Costa Cruises teatas, et alustab 6. septembril Itaalias taas ristluslaevareise. Ettevõtte emafirma Carnival Corp aktsia hind tõusis teate peale 11 protsenti. Carnival Costa reisid väljuvad Genovast ja Triestest Vahemere lääneosale, nädalased ringreisid on mõeldud Itaalia klientidele. Ristlusreiside täpsemaid marsruute ei teatatud, ka pole avalikustatud, kas laevad teevad reisi jooksul peatusi mõnes teises sadamas. Firma kinnitas, et lõbusõidud toimuvad piiratud reisijatearvuga ning valitsuse ja tervisekaitseametnike kehtestatud nõudeid järgides.