Tallinna meretakso lõpetas liinisõiduhooaja

Meretakso Gundel tegi liinil Lennusadam-Pirita kokku 104 reisi ning meretaksoga sõitis 811 reisijat. Meretakso kipper Marko Amboja ütles, et kuigi liinireisid on selleks hooajaks läbi, jääb paat vette ning teeb tellimusreise.

«Tegemist jätkub, on töösõite ja turistide vedamist. Just viisin töömehi ja varustust saarele, aga on ka niisama huvireisijaid. Aegnal on ka sügisel väga ilus,» rääkis Amboja ja lisas, et Skandinaavia oludele sobivaks ehitatud meretakso kinnine küttega kajut lubab ka jahedate ilmadega turvaliselt merd sõita.