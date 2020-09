Tallink saab uue finantsjuhi

Tallink Grupp teatas täna, et grupi finantsjuhina alustab alates järgmisest esmaspäevast, tööd Joonas Joost. Joost nimetati ametisse pärast kontserni juhtkonna otsust ühendada grupi finants- ja investorsuhete osakonnad tulenevalt ettevõttes käivitatud reorganiseerimisprotsessist.

„Joonas Joostil on tugev finantsalane taust ja kogemused mitmete valdkondade ettevõtetes, ning lisaks suur teadmiste- ja kogemustepagas meie ettevõttes. Need omadused täiendavad hästi meie ettevõtte finantsosakonna juba olemasolevat ekspertiisi ja ma olen kindel, et Joonas suudab meie ettevõtte finants- ja investorsuhete valdkonnad oskuslikult tänasest kriisist läbi juhtida,” ütles kontserni juht Paavo Nõgene.