Carnival Cruises teatas ristlusreiside taasalustamisest 6. septembril

Carnival Corp Itaalia tütarettevõtte plaanist alustada reise sel nädalavahetusel teatas Reuters. Carnival Costa reisid väljuvad Genovast ja Triestest Vahemere lääneosale, nädalased ringreisid on mõeldud Itaalia klientidele. Ristlusreiside täpsemaid marsruute ei teatatud, ka pole avalikustatud, kas laevad kavatsevad teha reisi jooksul peatusi mõnes teises sadamas. Firma kinnitas, et kruiisid toimuvad piiratud reisijate arvuga ning valitsuse ja tervisekaitseametnike kehtestatud nõudeid järgides.

Carnivali Saksamaa tütarettevõte AIDA on teatanud, et taastab reisid novembris, sel suvel on kaks AIDA laeva seisnud ankrus Tallinna lahes.