Leedu riigifirma küsib Eesti investoritelt raha

Täpset börsiletuleku kuupäeva nimetatud pole, aga varasemalt on spekuleeritud, et see võiks toimuda isegi septembrikuus. Ignitis on 1,1 miljardi euro suuruse käibega Leedu riiklik energiakontsern ning praegu on teada, et firma kavatseb investoritele müüa jupi ettevõttest nõnda, et investoritele muutuks vabalt kaubeldavaks 25% ja 33% ulatuses firma aktsiaid, kuni 67% ettevõttest jääks aga jätkuvalt Leedu riigi kontrolli alla. Teisisõnu, tehtaks sama nagu tegi Tallinna Sadam börsile tulles.