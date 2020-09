Turud on alates märtsikuust rallinud riikide stiimulilootuste toel – suured toetusrahad on võtnud investoritelt mitme sektori puhul hirmu vähemaks, et üks või teine ettevõte lähiajal pankrotistub. Langus tabaski eelkõige suuri tehnoloogiaaktsiaid, mis ka tänavu kõige enam tõusnud on.