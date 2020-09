Keskpank: Eesti omanikud ostavad ettevõtteid välismaalastelt välja

Madis Laas peab tõenäoliseks põhjuseks, miks välisresidendid omanike ringist lahkuvad, osaliselt karmistunud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust. «Samas võib see anda märku ka sellest, et Eesti ettevõtjad on suutnud pärast eelmist kriisi koguda piisavalt kapitali, et välisomanduses olevaid ettevõtteid tagasi osta ja teha omakapitaliinvesteeringuid,» kirjutas Laas Eesti Panga blogis.

Kuna kliendid peavad varasemast enam tõendama enda seotust Eestiga, et pangakontot saada, siis on konto avamine muutunud nende jaoks omajagu keerukamaks.Samuti on pangad uute klientide avamise osas valivamaks muutunud. Laas lisas, et samas tuleb arvestada, et kontosid on suletud ka muudel põhjustel, muu hulgas kliendi enda soovil, korduva kliendiandmete uuendamise nõude eiramise tõttu ning passiivsete kontode sulgemisena.