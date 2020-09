Vanalinna ärid kauplevad Kõlvartilt täielikku üürivabastust

«Suvi on kohe lõppemas ja taas pöördume teie poole avaldusega võtta ette meetmeid selleks, et aastate jooksul väljakujunenud elu meie väga ainulaadses vanalinnas saaks jätkuda, et Covid-19 viirus ei annaks lõplikku surmahoopi siin tegutsevatele ettevõtetele,» alustavad vanalinnas toimetavad ettevõtjad eesotsas Vello Leithami, Jüri Sulini ja Mait Taluga oma pöördumist Tallinna meeri Mihhail Kõlvarti poole.