Telekomifirmad lasid minister Siemi ettepaneku auklikuks

Tallinn, 28.04.2020 Koroonakriis. Elisa Eesti juht Sami Seppänen kodukontoris. Sami Seppänen, CEO and country manager for Elisa Eesti, at is home office. Elisa is a telecommunications, ICT and online service company operating mainly in Finland and Estonia. Foto Mihkel Maripuu, Postimees

FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics