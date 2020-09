Hiinast tellitud nänn läheb peagi maksu alla

«Ühtlustame väikepakkide maksustamise reegleid, et toetada nii meie kui kogu Euroopa Liidu ettevõtjaid konkurentsis kolmandate riikide ettevõtjatega,» ütles rahandusminister Martin Helme.

Praegu on Euroopa Liidus tegutsevad ettevõtjad Hiina kaupmeestega võrreldes halvemas olukorras, kuna ELi ettevõtjad peavad sama väärtusega kaubalt arvestama käibemaksu juba esimesest eurosendist alates.

Kolmandatest riikidest pakkide sujuvama liikumise tagamiseks on ettevõtjatel võimalik soovi korral kasutada kuni 150 eurot maksvate pakkide puhul kaugmüügi erikorda. See võimaldab müüjatel lisada kauba müügihinnale kohe ka selle importimisel tasumisele kuuluva käibemaksu.

Kui ettevõtja erikorda rakendada ei soovi, on võimalik ostja eest käibemaks tasuda ja tolliformaalsused täita ka posti- või kullerteenusettevõttel. Alles jääb ostja jaoks ka võimalus soovi korral ise saadetisega kaasneva maksu- ja deklareerimiskohustuse täitmiseks olukorras, kus kauba müüja kaugmüügi erikorda ei rakenda.

Muudatuste tulemusel tekib internetipõhistel müügiplatvormidel nagu näiteks AliExpress, Alibaba, Wish, Joom, EBay ja Amazon, teatud juhtudel käibemaksu tasumise ja deklareerimise kohustus tegeliku müüja asemel ning neil on õigus deklareerida Eestis tekkiv käibemaksukohustus liikmesriigis, kus nad on ennast erikorra rakendajana registreerinud ja registreerimisliikmesriik kannab laekunud käibemaksusumma Eestile.