Väikeettevõtjad: riik loeb toetuste andmisel sente

Ta märkis, et riik on otsustanud pakkuda ettevõtjatele kriisiabi nende endi kulul, mis on pragmaatiline, kuid üsna küüniline lähenemine. «Lisaks ei too see oodatud riigiraha säästu, sest täiendav laenukoormus ainult süvendab ettevõtjate koroonakriisist tekkinud raskusi ning kahandab lõppkokkuvõttes riigi maksutulubaasi,» ütles Kaas.

Huvi leigust Kredexi laenude vastu tõestab tema sõnul see, et Kredex on augusti seisuga väljastanud neile ette nähtud rahast vaid 13 protsenti laene ja 3,8 protsenti käendusi. «Kriisilaenude ja käenduste pakkumiseks on jäänud veel neli kuud, kuid juba täna on selge, et nõudlus nende järgi on võrreldes eraldatud ressursiga väike,» selgitas Kaas.