Tallinki kärped võivad lüüa iga kolmandat

Eelmise aasta lõpus oli laevafirma palgal veel üle 7200 inimese. Sel nädalal jõuavad töötukassasse esimesed kollektiivse koondamise teated, mis puudutavad kokku 1000–1500 Eesti töötajat, kuid see ei pruugi Tallinki juhi Paavo Nõgene sõnul tähendada veel nende töökohtade kaotamist.

«Küsimus on, milliseks kujunevad arengusuunad järgmise kuu jooksul, mil algab reaalsete koondamisteadete väljaandmine. Selleks peetakse enne asjaosalistega läbirääkimisi. Milliseks kujunevad lõplikud arvud ja tegevused, selgub seejärel,» täpsustas ta Postimehele.

«Mõistetav on see, et kui tööd ei saa piiride kinni olemise või klientide puudumise tõttu töötajatele anda, siis ilma riikide otsustava sekkumiseta sektorile mõeldud pikemaajaliste palgameetmete näol tuleb turismisektoril kahjuks tegutseda järgnevalt: koondada ning varasuvel, nõudluse tekkimisel, inimestele taas tööd pakkuda,» lisas Tallinki juht.