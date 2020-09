Kiik: turismisektori töötajatele pole mõtet pool aastat toetust maksta

Tallink teatas täna, et ettevõttes on ohus ca 2500 töökohta, kui Soome ning Eesti riik ei kehtesta täiendavat palgatoetuse meedet ega leevenda reisipiiranguid.

Kiige sõnul ei suudetaks ka erimeetmetega turismisektori töökohti säilitada, sest pole teada, millal sektor taastub: «Kui me näeme, et ei ole turiste, piisavalt turgu ja kliente, keda teenindada, siis ei ole ka mõistlik see, et inimesed oleksid viis või kuus kuud ainult toetuse peal, kui neil tegelikult tööd ei ole, ütles Kiik «Aktuaalsele kaamerale». Ja me ei tea ka seda, kas see kuue kuu pärast tuleb, lisas ta.