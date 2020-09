Tööandjad ja ametiühingud soovitavad alampalga külmutada

«Kuigi varasem kokkulepe sidus alampalga Eesti Panga prognoosiga, mis võimaldaks 2021. aasta alampalka ka langetada, siis leiame, et praegusel keerulisel ajal on oluline pakkuda stabiilsust. Usume, et see kokkulepe ei süvenda sotsiaalseid probleeme ega raskenda tööandjate olukorda,» ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

«Ametiühingute peamine eesmärk kriisiolukorras on hoida töökohti ja jälgida, et põhjendamatult ei halvendataks kellegi töötingimusi. Tänase päeva reaalsus on, et üleriiklikku töötasu alammäära järgmisest aastast tõsta ei õnnestu, aga langetada me samuti ei saa ega taha,» ütles Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson.