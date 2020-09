Nagu öeldud, on Bloombergi andmetel kõige rohkem sel aastal kasvanud Amazoni suuromaniku ja juhi Jeff Bezose vara. Temast lahutanud eksabikaasa MacKenzie, kes on endale võtnud perenimeks Scott (tema sünnipärase nime Mackenzie Scott Tuttle keskmine nimi), vara väärtus on sel aastal kasvanud 30,3 miljardi dollari võrra ning ta on tõusnud jõukuselt 12. inimeseks ning maailma jõukaimaks naiseks.