Eesti kübertehnoloogia valdkonna idufirmade käive kasvas 54 protsenti

Aasta esimese kuue kuuga maksid kübertehnoloogia valdkonna ettevõtted kokku 3,6 miljonit tööjõumakse, mis on varasema aasta sama perioodiga võrreldes 80-protsendine kasv.

«Jätkuvalt näeme aga selgelt, et kübertehnoloogia valdkond on väga meestekeskne – sel aastal olid vaid neli protsenti asutajatest naised,» ütles Startup Estonia kübertehnoloogia valdkonna juht Marily Hendrikson. Asutajate keskmine vanus on 33 aastat ja nendest 54 protsenti olid välismaalased.