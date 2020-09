Tallinkis suured kärped: protsessid mõjutavad kuni 2500 töötajat

Lisaks kollektiivse koondamise protsessi algatamisele Eestis, on kontsern alustanud täiendavat kollektiivse koondamise protsessi ka Lätis.

Kontserni Soome tütarettevõtte, Tallink Silja OY töötajaskonnast on suur hulk juba täna palgata puhkusel ning jäävad praeguse seisuga jätkuvalt palgata puhkusele kas osaliselt või täielikult. Palgata puhkusel on mingis ulatuses kõik Tallink Silja OY 1200 kalda- ja meretöötajat, sealhulgas ettevõttele kuuluva kahe Soome lipu all opereeriva laeva, Silja Serenade ja Baltic Princess'i meeskonnaliikmed. Olukorda jälgitakse pidevalt ning võimalike täiendavate meetmete või tegevuste vajadust hinnatakse jooksvalt.

Kokku puudutavad ettevõttes algatatud ja toimuvad efektiivistamise protsessid kuni 2500 Tallink Grupi töötajat kõigis riikides, kelle töö võib protsessi käigus saada mõjutatud moel või teisel, sõltuvalt edaspidistest läbirääkimistest osapooltega.

«Viirusnäitajate järjekordne halvenemine meie piirkonnas, meie koduturgude erinev lähenemine reisipiirangutele, infomüra Soome meedias reisisoovituste ümber, mis on piletimüüki viimase kolme nädala jooksul tugevalt pärssinud ja riiklikke toetusi puudutavate täiendavate otsuste puudumine tänase seisuga erinevates tegevusriikides, on viinud meid selleni, et meie ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb meil kiiresti ja otsustavalt oma ettevõtet ja tegevusi veelgi enam optimeerida,» kommenteeris reorganiseerimise algatamist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«Selge on see, et antud olukorras ja tänastes tingimustes, ei ole meie jaoks majanduslikult võimalik kõiki juba niigi vähendatud teenuseid plaanitud ulatuses pakkuda. See omakorda tähendab, et ka tööd ei ole meil kõigile kevadega võrreldes vähendatud koosseisus töötavatele kolleegidele enam pakkuda,» ütles Nõgene.

«Kevadel tegime plaane lootuses, et suve lõpust saab taas avada reisid Rootsiga. Tänaseks oleme olukorras, kus turismireisideks on kinni endiselt Rootsi ning Eesti ja Soome vaheline turismireiside korraldamine on erinevatest teguritest tulenevalt oluliselt häiritud. Ma loodan siiralt, et nii Eesti, Soome kui Rootsi riiklikul tasandil kaalutavad täiendavad palgatoetused turismisektori ettevõtetele jõuavad lähiajal positiivsete otsusteni ja meil on seetõttu võimalik vähendada koondamisele või olulisel määral reorganiseerimisele minevate töökohtade arvu,» lisas Nõgene.

«Juhul, kui toetusotsused tehakse riikide poolt kiiresti või turuolukorra muutudes, oleme me valmis koheselt ka oma tänased plaanid ja otsused üle vaatama ulatuses, mida toetusotsused võimaldavad ja oleme valmis koondatud, olukorra taastudes, võimalusel tagasi tööle võtma,» ütles Nõgene.