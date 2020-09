Teises kvartalis langesid pensionifondide investeeringud Eestisse

Pensionifondide varadest on Eestisse investeeritud 634,2 miljonit eurot ning absoluutkasv võrdluses eelmise kvartaliga on 1,8 miljonit eurot. Pensionifondide koguväärtus oli teise kvartali lõpu seisuga kokku 4,9 miljardit eurot, mida on 466 miljonit rohkem kui esimeses kvartalis.