Suure koroonavõitja aktsia tõusis börsil lendu

Zoom suutis teises kvartalis oma müügitulu 663 miljoni dollarini tõsta – ka kõige optimistlikumad analüütikud lootsid umbes 500 miljoni dollari suurust müügitulu – kasv möödunud aasta sama ajaga võrreldes tubli 355%. Kokku on Zoomil enda andmetel 370 000 äriklienti, sealjuures 988 neist ostab Zoomilt aastas enam kui 100 000 dollari eest teenuseid. Äriklientide arv kasvas Zoomi andmetel aastaga ligi 460%. Võrdluseks, konkurent Slack näitas koroonakvartalis samuti muljetavaldavat 60protsendilist klientide arvu kasvu, kuid Zoomi protsentidele ta ligi ei saa. Analüütikute hinnangul näitab Zoomi areng selgelt videokõnede trendi. Handelsblatt tõi välja huvitava paralleeli: samal ajal kui Zoom oma tulemusi esitas, teatas Pinterest, et loobub oma pikaajalisest büroorendist San Franciscos. Pinterest peab selle eest maksma 89 miljonit dollarit, aga hoiab tulevikus kokku 440 miljonit dollarit ning selle asemel, et töötajaid San Franciscos hoida, laseb firma neil üle terve maailma tegutseda. Kuigi ärikinnisvara täielikku kadumist pole karta, on kontorimaailm suures muutumises.

Kui hästi Zoomil läheb, näitab kasum: teises kvartalis teenis ettevõte joone all 185 miljonit dollarit. Võrdluseks: terve 2019. aasta peale oli kasuminumber 101 miljonit dollarit. Tänavuse aasta osas on firma ise äärmiselt positiivne. Kui seni arvasid analüütikud valdavalt,et Zoomi müügitulu jääb tänavu 1,18 miljardi dollari kanti, kuid Zoomi juhtkond andis mõista, et see on liiga vähe – nemad arvestavad vähemalt 2,39 miljardi dollarilise müügituluga. Aktsiakasumiks prognoosivad nad 2,39 dollarit aktsia kohta. Aktsial endal läheb praegu samuti suurepäraselt: 2011. loodud ettevõte trügis börsile mullu aprillis. Kui toona sai aktsia kätte 62 dollariga, siis tänaseks on väärtpaberi hind tõusnud 420% ning kaupleb eelbörsil 414 dollar tasemel.