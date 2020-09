Balti riikide elektrikaubandus: kokku lepiti ühises tariifis

«Meile on oluline, et kokkuleppes sisalduvad Eestile olulised teemad – ühine taristu kasutamise tariif ja kaubandusvõimsuste vähenemine kolmandate riikidega,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kelle sõnul saavutatud kokkulepe neid elemente sisaldab, parandades Eesti elektritootjate turupositsiooni ning väljavaateid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar ütles, et Eesti on kogu läbirääkimiste vältel olnud lahenduste otsimisele orienteeritud. «Meie jaoks on oluline nii turuosaliste võrdne kohtlemine, piisavalt maandatud riskid seoses varustuskindlusega kui investeerimiskindluse parandamine Balti elektriturul,» lisas Tatar.