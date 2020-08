LHV juht: muret teeb investeeringute ja kaubavahetuse langus

Toomsalu märkis ETV uudistesaates « Aktuaalne kaamera », et kuigi Eesti majanduse seitsmeprotsendine kahanemine on üle ootuste hea tulemus, ei tasuks lühiajalisi trende ületähtsustada.

«Kui numbrite taha vaadata, siis murettekitav on hoopis see, et investeeringud langesid ligi 15 protsenti ja kaubavahetus kuni 20 protsenti. Langeva kaubavahetusega on rikkust natuke raske luua,» märkis Toomsalu.

Teiseks oluliseks teguriks, mille mõjud alles hakkavad ilmnema, on Toomsalu hinnangul koroonapandeemia mõju leevendanud riiklikud tööturumeetmed, mis juunikuuga lõppesid. «Mis tähendab seda, et ettevõtted ei tohi kaks kuud peale seda koondada. Koondamise alguspunkt jõuab kätte septembris,» märkis ta.

«Võib-olla laussulgemisega on õpitud, et see ei tööta. Kui natuke konstruktiivset kriitikat teha, siis see ettevõtete toetamise pakett läbi otselaenude, läbi pankade käendusmeetmete – see jäi selgelt kasutamata,» nentis Toomsalu.