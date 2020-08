Enamik riigi laenatud rahast seisab endiselt kontodel jõude

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond) kinnitas, et laenuraha kasutamine pannakse paika järgmise aasta riigeelarvet koostades: «Seda ei ole kasutusele võetud sellel lihtsalt põhjusel, et me ei teinud sellel aastal teist lisaeelarvet, ütles minister «Aktuaalsele kaamerale». Kuna aasta lõpp on juba nii lähedal, siis mõistlik on panustada järgmise aasta eelarvesse ja siis kaaluda võimalusi laenu kasutamiseks,» lisas Aas.