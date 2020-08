«Teisest kvartalist ei ole üldse midagi rääkida. Probleemiks on see, et käimasolev kolmas kvartal, mil paljudes sektorites näeme juba taastumise märke, tähendab vaatama turismi kõrghooajale meie me jaoks endiselt suurt miinust», ütles EHRL-i juhatuse esimees Ain Käpp pressiteates. Tema sõnul tegelevad sektori ettevõtjad ellujäämisvõimaluste otsimisega, kuid üle oma varju hüpata ei ole võimalik.