Kuusalu vald renoveerib 1,6 miljoniga Salmistu sadama

Sel nädalal algavad Kuusalu valla ainsa, Salmistu väikesadama renoveerimistööd. Kuusalu valla arendusspetsialist Kair Tammel ütles, et ehitusleping riigihanke võitja osaühinguga Kaurits kirjutati alla eelmisel nädalal ning sel nädalal algavad ehitusplatsi ettevalmistustööd. Salmistu sadama rekonstrueerimine 40-kohaliseks väikelaevasadamaks on Kuusalu valla lähiaastate suurimaid investeeringuobjekte. Sadama esimene ehitusetapp läheb maksma 1 661 280 eurot, ligikaudu 800 tuhat eurot sellest on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus.