See tähendab seda, et iPhone’i või iPadi kasutajad ei saa enam App Store’i kaudu alla laadida Epic Gamesi mänge. Apple’i ja Epic Gamesi vahel käib kohtuvaidlus seoses sellega, kuidas saab mängufirma oma toote pealt raha teenida.

Kuigi «Fortnite» on tasuta mäng, toob see aastas sisse umbes miljard dollarit. Nimelt võib mängija – ja «Fortnite’il» on neid 350 miljonit – osta endale lisasid, millega saab mängus edukam olla. Lisade soetamiseks peab ta ostma mänguraha.