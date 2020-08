Amazoni asutaja Jeff Bezos on esimene inimene, kelle varandus kerkis üle 200 miljardi dollari. Seda nii Bloombergi kui ka Forbesi hinnangul, kes mõlemad peavad arvestust maailma rikkaimate inimeste varandusliku seisu üle.

Kui Bloombergi meelest on Bezose varandus praegu 200 miljardit dollarit, siis Forbesi arvates on tal mõni miljard rohkem. Seda sellest hoolimata, et Bezos loovutas mullu kõigi aegade kalleima lahutusprotsessi käigus 36 miljardit dollari eest Amazoni aktsiaid oma eksnaisele MacKenzie Scottile