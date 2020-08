Merkolt pudenes näppude vahelt 50 miljoniline leping

Täna teatas Merko aga börsile, et tehing jäi katki. «Tehing ei jõustunud, kuna selleks vajalikud eeltingimused ei täitunud. Läbirääkimised selleks, et sõlmida ärikeskus Verde ehituseks uus leping, on lõppenud ilma kokkuleppele jõudmata,» seisis börsiteates.