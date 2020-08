Mertsina: ettevõtete käibelangus on taandumas

Statistikaamet teatas reedel, et jaekaubandusettevõtete müügitulu oli juulis 680 miljonit eurot, mis on püsivhindades eelmise aasta sama ajaga võrreldes 4 protsenti suurem.

«Kuigi teises kvartalis oli ettevõtete müügitulu langus sügav, oli pilt kuude lõikes erinev. Ettevõtete deklareeritud käive tegi aprillis ja mais väga järsu kukkumise, kuid juba juunis see langus taandus kiiresti,» ütles Mertsina pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et tööstussektori langus juunis aeglustus, kuid näiteks jaekaubandusettevõtete müügitulu kasv püsivhindades taastus juba mais – juulis kasvas see aastases võrdluses 4 protsenti.

«Eesti ettevõtete müügitulu kukkus teises kvartalis aastases võrdluses ligi 18 protsenti ning selle aasta esimese poolaastaga on see vähenenud 11 protenti. Kõige suurem mõju tuli hulgikaubanduse, sõidukite müügi, töötleva tööstuse ja transpordi – eelkõige veetranspordi – käibelangusest,» märkis Mertsina.

Peaökonomist tõi välja, et need neli tegevusala andsid ligi 80 protsenti kogu ettevõtete sektori müügitulu vähenemisest, kuid tõdes, et samas oli teises kvartalis tegevusalasid – näiteks põllumajandus, posti- ja kulleriteenus ning info ja side – kus käive suurenes, kuid nende mõju sektori üldpildile oli väga väike.

«Ettevõtete lisandväärtus – ehk müügitulu, millest on maha arvatud tootmiseks ja teenuste osutamiseks vajalike sisendite kulud – vähenes teises kvartalis 12 protsenti. Samas, kuna hinnad on languses, siis oli püsivhindades kukkumine ilmselt väiksem,» nentis Mertsina

Ta lisas, et kuna ettevõtete sektor on ligi 70 protsenti kogu Eesti majandusest, siis on sellel oluline mõju kogulisandväärtuse ja sisemajanduse koguprodukti (SKP) muutusele.

«Samuti on taandumas ettevõtete töösuhete arv. See oli kõige madalam mai lõpust kuni juuni keskpaigani ning on pärast seda perioodi hakanud ülespoole liikuma. Siiski oli ettevõtetes augusti keskel veel ligi 14 500 töötajat ehk 2 protsenti vähem, kui aasta tagasi,» märkis peaökonomist.

Mertsina lisas, et ettevõtete sektori langusest taandumist kirjeldab ka kindlustunde paranemine ning tema sõnul jäi kindlustunde põhi, sõltuvalt sektorist aprilli või maisse, kuid see on juunis ja juulis paranenud.

«Samas, kriisieelse tasemeni veel jõutud ei ole. Tugevama tõusu on teinud aga tööstussektori tootmise ja teenuste sektori nõudluse ootused eesolevatel kuudel – vastav indeks on kerkinud juba kriisieelse taseme lähedale,» tõdes ta.

Peaökonomist sõnul ei suutnud, sarnaselt eelmise majanduslangusega, ettevõtted langetada oma tööjõukulusid käibega samas tempos – tööjõukulud vähenesid vaid 8 protsenti – ning see on tõstnud tööjõukulude osakaalu käibes sel aastal samasugusele kõrgele 15 protsendi tasemele, nagu võis näha ka 2009. aasta alguses.

«Samas on vähenenud ettevõtete sektori kasumlikkus – kasumi osakaal käibes. Kuigi kvartali numbrites on ettevõtete kasumi arvestamine lihtsustatud ja vaid indikatiivne, näitab see vähemalt ligikaudselt, mis on toimunud selle näitajaga pandeemia ajal. Teises kvartalis vähenes ettevõtete kogukasum aastases võrdluses 23 protsenti ning selle aasta esimesel poolaastal 21 protsenti,» ütles Mertsina.

Tema sõnul vähenesid teises kvartalis ettevõtete investeeringud aastases võrdluses veerandi võrra – selle põhjuseks olid nii kriisi mõjud ja ebakindluse suurenemine, kui ka baasefekt.

«Ettevõtete investeeringud on kvartalite lõikes väga volatiilsed. Eelmise aasta esimeses kahes kvartalis suurenesid need aastases võrdluses üle 30 protsendi ning tõstsid sellega võrdlusbaasi kõrgemale. Kõige tugevam mõju ettevõtete investeeringute vähenemisele tuli töötlevast tööstusest, kus investeeringud vähenesid aastases võrdluses kolmandiku võrra ning mille osakaal sektori investeeringute languses oli 30 protsent,» nentis Mertsina.

Peaökonomist lisas, et tugeva mõjuga olid veel investeeringute vähenemine energiatootmises, hulgi- ja jaekaubanduses, transpordis ja kinnisvaraarenduses – need viis tegevusala andsid ligi kolmveerandi kogu ettevõtete sektori investeeringute vähenemisest.

«Kuigi majanduslangus Euroopas on väga sügav olnud, on meie suuremad kaubanduspartnerid suhteliselt väiksema löögi saanud ning tõenäoliselt taastuvad nad kriisist kiiremini kui näiteks Lääne- ja Lõuna-Euroopa riigid,» märkis Mertsina.

Peaökonomist sõnul vähenes maailma kaubandusmaht juunis veel palju, kuid see langus oli mai põhjast taandunud ning tõi välja, et samuti on paranenud euroala ostujuhtide indeks, mis näitas nii juuni kui ka juulis juba majanduskasvu.