Helme vastas õlitehase kriitikutele: fossiilkütustest pole veel pääsu

Tänavu märtsi lõpus võttis valitsus vastu otsuse toetada Eesti Energia uue õlitehase ehitust 125 miljoni euroga. See tekitas ühiskonnas vastakaid ja valusaid reaktsioone. Näiteks loomeinimesed ja avaliku elu tegelased saatsid õlitehast kaitsnud Martin Helmele kirja, milles ütlesid, et investeering on vastuolus Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega ning võib madala naftahinna tingimustes osutuda majanduslikult ebaotstarbekaks. Loe pöördumist siit.