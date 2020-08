Reid metallitööstuses: tööinspektsioon leidis 375 rikkumist

Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soone sõnul olid kaitsekatted kas teadlikult eemaldatud, purunenud või osadele vanematele töövahenditele ei olnud tootja kaitsekatteid ette näinud. «Kaitsepiirde või -seadise eemaldamise põhjenduseks toodi, et need segavad teatud tööoperatsioonide tegemist või neid ei ole üldse vaja,» märkis ta.

«Samas tööinspektorite kogemused näitavad, et tavaliselt segab kaitsekate nende tööde tegemist, mida selle seadmega üldse tegema ei pea või isegi teha ei tohi. Kaitsed on tootja paigaldanud eesmärgiga tagada töötegijate ohutus ning omavoliliselt neid eemaldada on kuritegelik,» lisas Soon.