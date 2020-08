Tarbimislaen. Pilt on illustratiivne.

Tänases Postimehes ilmunud intervjuus ütles ettevõtja ja endine pangajuht Indrek Neivelt, et Eestis on tarbijalaenude intressimäärad kõrgemad kui enne euro kehtestamist. Postimees otsustas järele kontrollida, kuidas sellega on.