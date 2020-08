Otse Postimehest ⟩ Rasketest valikutest turismisektoris: ohus on 15 000 töökohta

Kas suvel hakkas turismisektorile tunneli lõpus juba paistma valgus, aga nüüd hakkab see taas tuhmuma?

Tegelikult on see üks suur eksiarvamus, et meil suvel oleks hästi läinud. Tõesti, mõningane leevendust tuli, näiteks Pärnusse, ehk linnast välja. Seda ei ole nii palju, et saaksime öelda, et turismisektor on hakkama saanud.

Suurim tänu ettevõtete poolt kõigile inimesed, kes Eestis ringi rändasid. Aga turism on ikkagi üles ehitatud väliskülalistele. Linnades, näiteks Tallinnas, turism täiesti kiratses. Juunis oli Tallinna hotellides käive 88 protsenti keskmisest väiksem. Augustis tuleb käive väiksem 72 protsenti.

Ja see on periood, kus tegelikult ettevõtted korjavad omale varusid, et talvel hakkama saada. Kriis hakkas märtsis, mis on just madalhooaja lõpp. Turismisektoris olid varud selleks hetkeks pigem otsas. Ja siis tuli kriis!

Nüüd oleme elanud kuus kuud olukorras, kus 50-90 protsenti käibest on langenud. Ja nüüd talv ning meil ei ole varusid. Olukord on keeruline, aga mitte lootusetu. Usume, et turism taastub, sest turism on oluline osa terves maailmas. Maailma kogu majandusest annab turism natuke üle kümne protsendi.

Suurriigid ei loobu kunagi turismist, sest see on oluline. Ka meie ei saa öelda, et turism ei ole tähtis ning õpime ümber. Kevadel saame hakata turismi taastama ja siis on meil neid inimesi ja nende oskuseid tarvis. Selle ajani on vaja kuidagi hakkama saada.

Kujundlikult öeldes on rasvavarud nii otsakorral, et püksirihma enam pingutada ei õnnestu?

Jah, see ongi keeruline olukord. Tegelikult ma tahan öelda ka, et turismisektor on ikkagi Eesti riigi reklaamnägu. Ja inimesed ei tule siia ainult vanalinna vaatama. Siia tullakse sellepärast, et meie inimesed on midagi ägedat loonud. Pakutakse kirega oma toitu või majutuselamust. Tegelikult kivihunniku pärast ei tule siia keegi.

Te saatsite valitsusele kirja, milles palute taastada töötukassa palgatoetus turismivaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele kuni järgmise aasta kevadeni. Millistest summadest me hinnanguliselt räägime?

See sõltub erinevatest tingimustest. Hinnanguliselt on, ütleksin lausa investeering, 65-90 miljonit eurot, aga sellega päästetakse ka terve sektor! Me ei ole sinisilmsed – kindlasti osad ettevõtted ei pea ikkagi vastu. Asi ei ole halvas töös, aga tuleb aru saada, et ühel hetkel saab ettevõtte omanikel või investoritel lihtsalt jõud otsa.

Nad on sellel aastal tohutult palju erinevates kohtades pidanud peale maksma ja mingi hetk on mõttekuse piir ületatud. Kõik me lootsime, et sügisel äkki läheb paremaks, aga tänaseks on selge, et äriturism on praktiliselt peatunud. Konverentse ei ole ja suvel ei olnud ka kruiisiturismi.