Otse Postimehest ⟩ Ain Käpp: Eesti turisminduse päästmine läheks maksma 90 miljonit eurot

Aga rõhutan, et suures pildis turism taastub ja selle ajani on vaja vastu pidada. Eestis on turismi osakaal märkimisväärselt hea. Küsimus on selles, et kuidas see on tulnud? Meil ei ole midagi kandikul ette antud. Meil ei ole head kliimat, mille peal võiks turism liugu lasta. See on inimeste kümnete aastate pikkune töö, et turismi käima saada. Otsus ja võimekus riigina seda sektorit hoida on ülioluline.

Ohus on 15 000 töökohta. Millistest ametitest käib jutt?

Kõikidest ametitest, kes turismisektoris tegutsevad, kaasa arvatud maaturismisis. Viimase puhul on tihti tegemist kohalikus kogukonnas ainsa tööandjaga. Tallinnas võib teoreetiliselt õppida muu ameti, aga väikeses kohas on see ka regionaalselt hästi oluline.

Seega, pigem kõik inimesed, kes on turismiga otseselt seotud. Tegemist on ühe suure süsteemiga. Me oleme integreeritud ka ülejäänud maailmaga, seega ei saa öelda, et turism ei ole tähtis. On küll.

Töötukassa palgatoetuse puhul võib valitsus karta, et tehes turismisektorile erand, hakkavad ka teised majandussektorid nõudma sama.

Jah, ma saan valitsusest täiesti aru. Alati, kui oleme ministritega aru pidanud, siis öeldakse, et erandid on väga keerukad.

Statistika põhjal oli töötukassa meetmest 11 protsenti turismi osakaal. Ma isegi tahaksin kontrollida, kas päriselt oli see nii väike? 11! Mitte 50 ega 80 protsenti meile, kes oleme nii kõvasti kannatanud.

Alguses oli see meede liiga «helikopteri pealt laiali jaotatud», aga täna on mõistlik langetada otsuseid sektoripõhiselt. Meile, kes me oleme juba kuus kuud kannatanud, peaks tegema sektoripõhise erisuse. Ühelgi teisel sektoril ei ole täna sellises mahus muresid. Turism on riigile ikkagi oluline valdkond.

Eesti Hotellide ja Restoranide liidu juhatuse esimees Ain Käpp Postimehe otsesaates. FOTO: Madis Veltman

EASi Turismisarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik nentis juulis Postimehe otsesaates, et kuna turism on tema hinnangul paljuski hooajatöö, oleks tarvis paindlikumat töölepingu seadust. Kas te olete nõus?

Täiesti. Ma ei räägi seda sellepärast, et saaksime kuidagi oma inimeste töötingimusi halvendada. Ei, turism ongi meie inimesed. Tõesti peaks töölepingu paindlikkus olema midagi muud. Väga levinud on ka see, et näiteks tudengid teevad hea meelega üksikuid tööpäevi, aga täna on see väga keeruline. Sellepärast kasutatakse tihti käsunduslepingut, kus töökoormus ei ole fikseeritud.

Kui konsensus saavutatakse, siis tuleks see üle vaadata, aga täna ei ole see mure number üks. Täna on probleem ikkagi selles, et turism seisab. Meil on ellujäämise küsimus.

Kergeid lahendusi ei ole, aga Soome on meile ülioluline.

Schengeni tsooni riigid on hakanud taaskord vaatama üle reisipiiranguid. Hirmuga vaatame Soome poole, kes vajadusel hakkab esmajärjekorras piirama just turistide liikumist. Mida see tähendaks Tallinna turismile?