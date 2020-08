Tuule Liinid läheb väikesaarte laevaliinide pärast kohtusse

«Hankija valis kõige pimedama tee – läbirääkimistega pakkumise, ja valis ka ise need, kes osaleda said,» rääkis Rihvk Lääne Elule. Ta märkis, et kuigi loomulikult meeldiks talle, kui lepingu saaks endale Tuule Liinid, ei ole see kohtusse mineku peamine eesmärk. «Eelkõige läheme kohtusse seepärast, et sellist jama enam ei korduks. Et ei oleks võimalik kuskil kabinetivaikuses otsustada niivõrd olulisi asju. See on põhimõtteline küsimus,» rõhutas Rihvk.