Peamine ettepanek on taastada töötukassa palgatoetus turismivaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele kuni 2021. aasta kevadeni, et vältida suurusjärgus 15 000 inimese koondamist. Mäletatavasti lõppes töötukassa palgahüvitise meede tänavu juulis. «Teame, et erandite lubamine on keeruline, kuid paraku on see ainus võimalus,» märgivad ettevõtted.