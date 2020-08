Algab Eestist Poolani paberivaba kaubaveo testimine

DIGINNO-Proto projektijuht Inna Nosachi sõnul on veoselehe digitaliseerimisest kasu nii ettevõtetele kui ka järelevalveasutustele. «Ettevõtja saab tulevikus enda töös olla tõhusam tänu sellele, et veoteave tuleb registreerida vaid ühekordselt ning seejärel on võimalik seda jagada elektrooniliselt vajalike asutustega naaberriikides või oma äripartneritega. Ühtlasi tekib ka PPA-l ja EMTA-l võimalus teostada enda protseduure kiirelt, mugavalt ja distantsilt,» selgitas Nosach.