Indrek Neivelt: täna võetud laenu ei pea me kunagi tagasi maksma

Tegelikult on pangamonopoli juured 1998. aastas, mil lasti ühendada Hoiupank ja Hansapank, pärast ka Tallinna ja Ühispank. Seejärel kadus tegelik konkurents meie panganduses. Swedbanki ja SEB tulek ainult süvendas seda trendi. Kahjuks pole suured välispangad oma ülemäära kõrgeid kasumeid meile investeerinud, vaid raha välja viinud. Kui nende omakapitali tootlus siin on kuni 30 protsenti, siis on see ennekuulmatu lugu. Euroopas on see kümme kuni 15 protsenti, mis on tänastes oludes juba suurepärane. Teised Eesti börsifirmad on õnnelikud ka viie protsendi üle.