Hiina firma plaanib rekordesmaemissiooni

«Koos Tencentiga töötleb Ant umbes 200 triljoni renminbi (25 triljoni euro) eest makseid ja ülekandeid aastas,» kirjeldas varahaldusfirma Berstein vanemanalüütik Hongkongis David Dai BBC-le. «See maht on suurem kui Visa ja Mastercard kokku.»

Märksa tuntum kui Ant on ehk ettevõtte pakutav makseteenus Alipay. Ilmselt viib see mõnelgi kohe mõtte veebikaubamajale Alibaba. Anti asutaja ja suuromanik on tõepoolest mainitud Hiina vaste Amazonile, ning selle juht, rikkaim hiinlane Jack Ma, vaesuses kasvanud endine õpetaja, kelle varandust hindab Forbes praegu 52 miljardile dollarile.